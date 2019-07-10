2019/07/10 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير المالية الدكتور فؤاد حسين استعداده لتفعيل وإعادة صرف المكافآت التشجيعية للصحفيين وذلك تثمينا لدورهم وجهودهم في تأدية واجبهم ورسالتهم المهنية .وأبدى وزير المالية خلال لقائه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي استعداده لدعم مبادرة رئيس مجلس النواب لتفعيل وإطلاق صرف المكافآت التشجيعية للصحفيين والأدباء والفنانين وزيادة مبلغها تقديراً منه للصحفيين وعطائهم وتضحياتهم الوطنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير المالية خلال لقائه نقيب الصحفيين العراقيين يعلن تفعيل صرف المكافآت التشجيعية للصحفيين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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