بعد سنوات من التوقف.. إعادة العمل بكورنيش الشطرة في ذي قار

2019/07/10 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت الإدارة المحلية بقضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار، الاربعاء، اعادة العمل بمشروع كورنيش المدينة.وقال رئيس المجلس المحلي للقضاء، عبدالزهرة عبدالحسن لـ /المعلومة/، إن “شركة الفاو الهندسية العامة التابعة لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات باشرت رسميا بالعمل في مشروع كورنيش الشطرة بعد توقف دام عدة سنوات بسبب الازمة المالية التي ضربت البلاد”.وأضاف، […]

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