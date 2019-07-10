2019/07/10 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، انه سيتم توزيع لوحات العجلات الحمل ابتداءً من يوم الاثنين المقبل في موقعي الحسينية والتاجيات.وذكرت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى , أنه “سيتم توزيع لوحات العجلات الحمل ابتداءً من يوم الاثنين المقبل في موقعي الحسينية والتاجيات”.وأضافت أن “دوام مواقع تسجيل المركبات ومنح اجازات السوق سيكون لغاية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة:توزيع لوحات العجلات الحمل ابتداءً من يوم الاثنين المقبل في موقعي الحسينية والتاجيات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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