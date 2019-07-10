وزير الخارجية يصدر توجيها لموظفي السفارة العراقية في انقرة

2019/07/10 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … وجه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء، موظفي البعثة الدبلوماسية العراقية لدى انقرة بتفعيل الملفات المتوقفة بين بغداد وإسطنبول.وذكرت الوزارة في بيان تلقته / بدر نيوز/ ان “الحكيم التقى موظفي البعثة الدبلوماسيّة العراقـيّة لدى السفارة” ً ، مؤكدا على ” َ ضرورة أن تضطلع السفارة بمهمة تنشيط العلاقات العراقـيّة-التركيّة، […]

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