وزير الخارجية يدعو الى تذليل العقبات التي تواجه مراجعي السفارة العراقية في انقرة

2019/07/10 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم موظفي البعثة الدبلوماسيّة العراقـيّة لدى أنقرة بمقرّ السفارة هناك.وأكد / حسب بيان للوزارة / على ضرورة أن تضطلع السفارة بمَهمّة تنشيط العلاقات العراقـيّة-التركيّة، وتفعيل الملفات المُتوقفة، وكلّ ما من شأنه جعل العلاقات الثنائيَّة على مشارف مرحلة جديدة.ودعا إلى أهمِّية بذل المزيد من الجُهُود لتقديم الخدمات، والتسهيلات، وتذليل […]

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