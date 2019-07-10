وزير التخطيط ومحافظ كركوك يبحثان سرعة اكمال متطلبات الخطة ضمن موازنة العام 2019

2019/07/10 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الدكتور نوري صباح الدليمي , وزير التخطيط , مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري سرعة ادراج واكمال متطلبات صرف موازنة كركوك الأتحادية للعام الحالي بعد تاخر صرفها بسبب عدم انعقاد مجلس كركوك منذ احداث فرض القانون نهاية العام 2017 .واكد محافظ كركوك ان الموازنة التي اعدت وفق احتياجات دوائر كركوك تم توزيعها وفق […]

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