القبض على مبتز ” ملعب الشعب ” في بغداد

2019/07/10 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية، الاربعاء، القبض على مبتز يدعي المرض بالقرب من ملعب الشعب في العاصمة بغداد.وذكر اعلام نجدت بغداد في بيام انه “بعد استحصال الموافقات القضائية دوريات النجدة القت القبض على شخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقرب من ملعب الشعب مدعياً بأنه بحالة مرض”.واضاف انه “يقوم برمي نفسة امام […]

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