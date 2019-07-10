مجلس الديوانية يحدد مواصفات المحافظ الجديد ويكشف سبب تأخر اختيار بديل للحسناوي

2019/07/10 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- الديوانية

حدد مجلس محافظة الديوانية اليوم الأربعاء، مواصفات المحافظ الجديد بعد اقالة المحافظ السابق سامي الحسناوي، كاشفاً بالوقت ذاته عن أسباب تأخر اختيار بديل للحسناوي.

وقال عضو المجلس، جعفر الموسوي في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "اعضاء مجلس المحافظة لديهم توجه ان يكون المحافظ الجديد مستقلا وشابا ومن الكفاءات وان يكون منسجم في عمله مع مجلس المحافظة".

وأضاف الموسوي ان "اهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها المحافظ الجديد ان يكون بعيدا عن أي تأثير حزبي وان يبتعد عن الأخطاء التي وقع بها المحافظ الحالي والسابقين".

وأشار الى ان "كل ذلك يتوقف على حسم موضوع المحافظ المقال وان المجلس ينتظر انتهاء المدة القانونية ٤٥ يوم لفتح باب الترشيح".

وصوت مجلس محافظة الديوانية، الاثنين (08 تموز 2019)، على اعتبار قرارات المحافظ المقال سامي الحسناوي، ونائبه غير قانونية وملغاة.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس المجلس حيدر الشمري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس الديوانية صوت بأغلبية أعضاءه الحاضرين في جلسته الاعتيادية لهذا اليوم على اعتبار كافة القرارات الصادرة من المحافظ المقال (سامي الحسناوي)، ونائبيه و مدير عام التربية (عقيل الجبوري) المقال غير قانونية و ملغاة".

وكان مجلس محافظة الديوانية، صوت الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة المحافظ سامي الحسناوي، بعد أن صوت على عدم القناعة بأجوبة المحافظ خلال جلسة استجوابه.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن 15 عضواً من مجلس محافظة الديوانية قد صوتوا على اقالة المحافظ سامي الحسناوي من منصبه من اصل الاعضاء البالغ عددهم 28.

ولفت الى أن المجلس صوت على تكليف النائب الثاني لمحافظ الديوانية، مالك الحسيني بتولي منصب المحافظ بالوكالة.

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، رئيسي شركتي سيمنز الالمانية، وجنرال الكترك الاميركية، كل على انفراد.

وقال مكتب عبد المهدي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان الاخير استقبل رئيسي شركتي سيمنس وجنرال الك

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الأربعاء، موظفي البعثة الدبلوماسية العراقية لدى انقرة بتفعيل الملفات المتوقفة بين بغداد وإسطنبول.

وذكر الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحكيم التقى موظفي البعثة الدبلوماسيّة ال

بغداد اليوم- بابل

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن استلام مجلس محافظة بابل، السير الذاتية للمرشحين المتقدمين لشغل منصب مدير صحة بابل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة بابل تسلّم، اليوم، 13 سيرة ذاتية لمرشحين متقدمين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس الديوانية يحدد مواصفات المحافظ الجديد ويكشف سبب تأخر اختيار بديل للحسناوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس الديوانية يحدد مواصفات المحافظ الجديد ويكشف سبب تأخر اختيار بديل للحسناوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).