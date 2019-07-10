2019/07/10 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}عادة ما تمثل الخصوصية والأمن على الإنترنت أحد أكبر هواجس المستخدمين، وإذا كنت واحدا من هؤلاء فيجب أن تعلم أن هناك 5 خرافات قد تمثل خطرا على خصوصيتك .

وتمثل خرافة رسائل البريد الإلكتروني آمنة ومُشفرة دائماً، والحقيقة: تُشفر العديد من شركات البريد الالكتروني الرسائل، مثل Gmail وYahoo، لكن لا يسري هذا على الجميع.



وخرافة: دائماً ما يكون تصفح الإنترنت بوضع "التخفي" {Incognito} سرياً وخاصاً والحقيقة: وضع "التخفي" يمنع المتصفح الذي تستخدمه من جمع بيانات عن نشاطك، لكنه لا يمنع شركات الاتصال من مراقبتكوتكون خرافة: إطفاء نظام GPS يعني أنه لا يمكن لأحد تعقبك والحقيقة: يمكن تعقب جهازك عن طريق أبراج الاتصالات، شبكات الإنترنت، ونظام تحديد المواقع المدمج في هاتفك وتكون خرافة: كلمة السر وحدها كافية لحماية حساباتي ومنع اختراقها والحقيقة: يعد اعتماد خطوتين لتسجيل الدخول، ككلمة السر ورمز الأمان، طريقة أكثر أماناً، فهي تصعب على القراصنة اختراق حساباتكوتعد خرافة: لا علاقة بين تحديث البرامج وحماية جهازك من الاختراقات الأمنية والحقيقة: مع كل تحديث، تحسن الشركات من نُظم الحماية وتصلح أي خلل أمني سابق.



لذلك عليك القيام بالتحديث فور توفره .انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 خرافات تمثل خطرا على خصوصيتك عبر الانترنيت) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 خرافات تمثل خطرا على خصوصيتك عبر الانترنيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).