وزير المالية يعلن تفعيل صرف المكافآت التشجيعية للصحفيين وزيادة المبلغ

2019/07/10 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير المالية فؤاد حسين استعداده لتفعيل وإعادة صرف المكافآت التشجيعية للصحفيين وذلك تثمينا لدورهم وجهودهم في تأدية واجبهم ورسالتهم المهنية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه ببغداد، اليوم الاربعاء، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" وزير المالية اعلن استعداده لدعم مبادرة رئيس مجلس النواب لتفعيل وإطلاق صرف المكافآت التشجيعية للصحفيين والأدباء والفنانين وزيادة مبلغها تقديراً منه للصحفيين وعطائهم وتضحياتهم الوطنية والمهنية".من جانبه عبر نقيب الصحفيين العراقيين عن شكره وامتنانه لوزير المالية وموقفه الداعم للأسرة الصحفية العراقية وما قدمته من تضحيات جسام على طريق الكلمة الحرة الصادقة.انتهى

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