يرمي نفسه أمام السيارات للابتزاز العشائري.. القبض على

2019/07/10 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان يرمي نفسه أمام السيارات لابتزاز الناس عشائريًا (نجدة بغداد)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

ألقت دوريات النجدة، القبض على "محتال الجسر الشهير" الذي يدعي المرض و يرمي نفسه أمام السيارات المارة مدعيًا دهسه للمطالبة بـ"فصل عشائري".

قال بيان للنجدة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "بعد استحصال الموافقات القضائية، دوريات النجدة تلقي القبض على شخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقرب من ملعب الشعب مدعيًا بأنه بـ"حالة مرض".

أضاف البيان، "وأيضًا يقوم برمي نفسة أمام السيارات المارة مدعيًا بأنه متعرض لحادث دهس ويقوم بابتزازهم عشائريًا".

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