عبد المهدي يستقبل رئيسي شركتي سيمنس وجنرال الكترك كل على انفراد

2019/07/10 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية جو كايزر .

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