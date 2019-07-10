2019/07/10 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجرى خلال اللقاء متابعة برنامج خارطة الطريق لقطاع الكهرباء الذي تم الاتفاق عليه وتوقيعه بحضور رئيس مجلس الوزراء والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل في العاصمة برلين . وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء على اهمية وضع جدول زمني لتنفيذ الطرفين للالتزامات المتبادلة وبذل اقصى جهد لتنفيذ الخارطة بتوقيتاتها الزمنية ، مشيرا الى الجهود المتواصلة التي تبذل لتحسين الطاقة وزيادة ساعات التجهيز في جميع المحافظات . من جانبه أكد رئيس شركة سيمنس ان الشركة مهتمة كثيرا بتلبية حاجة العراق من الطاقة الكهربائية والسعي لتنفيذ برنامج الخارطة ، وان المسؤولية تضامنية لتحقيق متطلبات الشعب العراقي والتعاون المشترك في هذا المجال الحيوي ، ووعد ان يساهم مع العراقيين في ان تتقدم حالة الكهرباء في المستقبل القريب ، مشيدا بمتابعة رئيس مجلس الوزراء اليومية لملف الطاقة الكهربائية في العراق ومنحه كافة الصلاحيات لهذا القطاع ، وقال ان هذه المتابعة الشخصية لها بالغ الأثر وعامل حاسم في احراز تقدم في هذا الملف وتحسين الطاقة الكهربائية في فصل الصيف الحالي، كما اشار الى قيام الشركة بتدريب وتوظيف اعداد كبيرة من الخريجين العراقيين والكوادر الوسطى .وحضر اللقاء عن الجانب الالماني القائم بأعمال السفارة الالمانية في بغداد والمديران التنفيذيان للشركة في الشرق الاوسط والعراق ، كما حضره مستشار رئيس الوزراء.انتهى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).