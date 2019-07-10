ميركل: مشاركتنا في التحالف الدولي في خليج عمان لم تحسم

2019/07/10 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشاركة بلادها في تحالف دولي تسعى الولايات المتحدة إلى تأسيسه لحماية السفن التجارية في خليج عمان مفتوحة.

وقالت ميركل عقب لقائها

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