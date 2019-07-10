2019/07/10 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الفيلي للعهد: حكومة الاقليم الجديدة جادة في حل الخلافات العالقة مع الحكومة الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/10 | 20:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي الفيلي للعهد: حكومة الاقليم الجديدة جادة في حل الخلافات العالقة مع الحكومة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي الفيلي للعهد: حكومة الاقليم الجديدة جادة في حل الخلافات العالقة مع الحكومة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).