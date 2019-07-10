تعرف على استعدادات تأمين طرق حجاج بيت الله

2019/07/10 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اكد اللواء 26 في الحشد الشعبي (فرقة العباس القتالية)، الاربعاء، الانتهاء من استعداداته لتأمين طريق حجاج بيت الله الحرام البري الممتد من مدينة كربلاء المقدسة حتى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، مشيرا إلى أن طائرات مسيرة ودبابات و50 مرابطة عسكرية ستشارك بعملية التأمين.وقال المشرف على الفرقة ميثم الزيدي في تصريح ان […]

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