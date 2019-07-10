ترامب يتوعد إيران بزيادة العقوبات بشكل كبير

2019/07/10 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، عن تصاعد جديد في العقوبات ضد إيران.وقال ترامب على حسابه في توتير، إن "قيام إيران بالتخصيب سراً لفترة طويلة يعتبر إنتهاك تام للصفقة المروعة البالغة قيمتها 150 مليار دولار التي أبرمها جون كيري وإدارة أوباما"، قاصداً "ان الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج والتي حررت واشنطن جزءا منها وفق شروط الاتفاق النووي.

وأضاف، أن "الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت واشنطن منها أحادياً في مايو 2018، كان يفترض أن ينتهي سريانهُ خلال بضع سنوات"، مؤكداً انه "سيتم قريبا زيادة العقوبات إلى حد كبير!".

ويأتي تصريح ترامب بالتزامن مع الرسالة التي وجهتها واشنطن الى الطاقة الذرية، والتي لفتت فيه الى "انفتاح الولايات المتحدة على التفاوض مع إيران من دون شروط مسبقة، ملوحة إلى إمكانية تطبيع العلاقات معها بالكامل".

وقال مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون، أمس الثلاثاء، إن "سياسة العقوبات ضد إيران فعالة، وواشنطن لن تتوقف عند هذا الحد"، بل "ستزيد من الضغط على إيران حتى تتخلى عن برنامجها النووي"، منوهاً الى ان "الهدف هو الحصول على صفقة جديدة تلبي مصالح الولايات المتحدة".انتهى/س

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