2019/07/10 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت القنصلية الامريكية في اربيل تهنئتها بتشكيل الحكومة الجديدة بإقليم كردستان برئاسة مسرور البارزاني ونيابة قوباد الطالباني.

وقالت القنصلية في تغريدة على حسابها بتويتر، إن الولايات المتحدة تهنئ بتشكيل الحكومة الجديدة بإقليم كردستان، وتتطلع إلى العمل معها لتعزيز المصالح المشتركة بين الطرفين.

وتضم الحكومة الجديدة إحدى وعشرين حقيبة وزارية مع أربع هيئات، توزعت بين احزاب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، وحزب التغيير، والحزب الاشتراكي، والمكون المسيحي في الإقليم.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القنصلية الاميركية في أربيل: واشنطن تتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القنصلية الاميركية في أربيل: واشنطن تتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).