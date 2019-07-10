خطة جديدة في مضيق هرمز وباب المندب.. والعراق يتخذ تدابير نفطية

2019/07/10 | 20:30

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سومر نيوز: بغداد..



قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد، الاربعاء، إن بلاده ستشكل تحالفا عسكري...

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