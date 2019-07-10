كيف نهب مسعود أسلحة الجيش وممتلكات الدولة

2019/07/10 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / فراس الحمداني…

وردتنا العديد من التعليقات والردود بشان مقالنا المكرس لتسليط الضوء على السياسة الإنفصالية لمسعود...

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