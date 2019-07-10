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كيف نهب مسعود أسلحة الجيش وممتلكات الدولة


كيف نهب مسعود أسلحة الجيش وممتلكات الدولة
2019/07/10 | 20:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كتب / فراس الحمداني…

وردتنا العديد من التعليقات والردود بشان مقالنا المكرس لتسليط الضوء على السياسة الإنفصالية لمسعود...

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