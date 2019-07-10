إصلاح «قوات الحشد الشعبي» في العراق: إعادة الدمجٌ في المجتمع أم تعزيزٌ لقوة الميليشيات؟

2019/07/10 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأول من تموز/يوليو، أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمره التنفيذي الأول بشأن إصلاح “قوات الحشد الشعبي” التي تشكل مزيجاً

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