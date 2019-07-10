هل ستعيد الصين بناء سوريا؟

2019/07/10 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بداية حزيران/يونيو 2019، زار الرئيس الصيني شي جين فينغ روسيا.وفي مقابلة مع وسائل الإعلام، أفاد بأن بلاده “تقف على أهبة

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