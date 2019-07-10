2019/07/10 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏‎الشيخ جمال الضاري: بعد عامين على دحر داعش من الموصل لا تزال المدينة تحت الإهمال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: بعد عامين على دحر داعش من الموصل لا تزال المدينة تحت الإهمال والسياسات الخاطئة والفساد الذي ينخر بجسدها، ومع عدم وجود خطط الإعمار ومقومات إعادة النازحين بشكل كريم وتقرير هيومن رايتس ووتش حول الاوضاع المزرية في سجون نينوى، تنطفئ امال العراقيين وتزداد تهديدات عودة الإرهاب الى الواجهة، ما لم تتخذ الحكومة العراقية وكل القوى السياسية خطوات جادة لمنع تكرار اخطاء الماضي.المشروع الوطني العراقيالشيخ جمال الضاري

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