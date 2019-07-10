الموسوي:عدد من شركات الادوية الإيطالية والفرنسية غادرت البلاد لتعرضها للابتزاز

2019/07/10 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، مغادرة عدد من شركات الادوية الإيطالية والفرنسية البلاد لتعرضها للابتزاز في وزارة الصحة.





وقال الموسوي ان

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