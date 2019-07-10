ضبط 142 جهازاً كان

2019/07/10 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الأربعاء، الاستيلاء على 142 جهازاً كان تنظيم "داعش" الارهابي يستعملها للتغطية الاعلامية.

وذكر الجهاز في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة

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