2019/07/10 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن جهاز المخابرات الوطني، الأربعاء، الاستيلاء على 142 جهازاً كان تنظيم “داعش” يستعملها للتغطية الاعلامية.وقال الجهاز في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “جهاز المخابرات الوطني تمكن، من الاستيلاء على 142 جهازاً كان تنظيم داعش الارهابي يستعملها كسيرفرات للتغطية الاعلامية الميدانية في شوارع ‫الموصل وتلعفر وباقي مناطق محافظة نينوى”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المخابرات تستولي على 142 جهازا كان يستخدمها داعش كـ”سيرفرات”لتغطيته الاعلامية وكالة خطوة برس.

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