2019/07/10 | 21:31

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بالصور ..



العثور على قطعة اثرية في الموصل

عثرت كوادر بلدية الموصل على قطعة أثرية في منطقة المياسة بالمنطقة

القديمة تعود لأكثر من 300 سنة.

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