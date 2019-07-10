النزاهة تضبط مخالفات وهدرا للمال العام في المدينة الترفيهيه بميسان

2019/07/10 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن تمكن فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق ميسان من ضبط الأوليات الخاصة بواردات المدينة الترفيهية في مديريَّة بلديَّة العمارة، مبينة وجود مُخالفاتٍ في جباية الأموال تبلغ أكثر من مائة مليون دينارٍ.وقالت الهيئة في تصريح صحفي ان “دائرة التحقيقات في الهيئة أوضحت أن فريق عملٍ من شعبة الضبط في […]

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