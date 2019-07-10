الكمارك …ضبط وإعادة إصدار معمل متكامل مخالف لشروط الاستثمار في كمرك طريبيل الحدودي

2019/07/10 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في كمرك طريبيل الحدودي اليوم الأربعاء عن ضبط معمل متكامل لإنتاج الأنابيب البلاستيكية مستعمل كونه مخالف لشروط الاستيراد والاستثمار.وأضافت الهيئة أن عملية الضبط كانت لهذا المعمل (صيني المنشأ)الذي ورد محملاً على (٨) شاحنات من الجانب الاردني وقد تضمن (٥) خطوط انتاج مواسير بلاستيك و(٥٠)قالب و(٢٠٠) قطعة غيار بالاضافة الى طابعات وخلاط […]

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