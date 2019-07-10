المستوطنون الصهاينة يسرقون اشجار الزيتون ويحرقون حقولا زراعية في نابلس

2019/07/10 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية، غسان دغلس، أن مستوطنين إسرائيليين أقدموا على سرقة أشجار الزيتون، فيما قام آخرون بإشعال النيران في منطقة بورين جنوب نابلس.وقال دغلس، إن “عددا من مستوطني (ايتسهار)، اقتلعوا أشجار زيتون وسرقوها، فيما قام آخرون بإشعال النيران في أراضي بمنطقة جبل سلمان جنوب بورين”.وأضاف، أن “النيران […]

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