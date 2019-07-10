بعد انتقاله للملكي..البلجيكي هازارد يساوي ميسي بقيمته المالية

2019/07/10 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح النجم البلجيكي إيدن هازارد، نجم ريال مدريد الجديد، أعلى اللاعبين قيمة بالدوري الإسباني، متساويا بذلك مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.ووفقا لموقع / ترانسفير ماركت/ المختص بأسعار اللاعبين، تراجعت قيمة ميسي السوقية إلى 150 مليون يورو، ليتساوى بذلك مع هازارد.ويتصدر ميسي وهازارد قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في “الليغا”، ويأتي خلفهم الفرنسي أنطوان […]

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