عقب لقاء ماكرون.. نيجيرفان بارزاني يكشف عن أولويته

2019/07/10 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، بلقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عادا الاخير صديقاً له.

وقال بارزاني في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "يشرفني أن التقيت مع صديقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة أخرى".

واضاف "إنني أقدر بشدة دعم فرنسا المستمر لإقليم كوردستان خلال الأوقات الصعبة"، مبينا ان "تطوير علاقات أقوى مع فرنسا هو الأولوية بالنسبة لي".

وتأتي زيارة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وهي الخارجية الاولى له منذ تسلمه منصبه، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

يشار الى ان بارزاني قال عقب الاجتماع للصحفيين ان "الاجتماع مع الرئيس الفرنسي كان جيداً"، مشيرا الى "دور فرنسا وماكرون الكبير في الانفتاح السياسي بعد احداث 16 تشرين الأول وقضية الاستفتاء، ما أسهم في تحسين العلاقات بين اربيل وبغداد".

وأوضح انه وبعد تسلمه رئاسة الاقليم تلقى دعوة لزيارة فرنسا‎، لافتا الى ان "الاجتماع كان ايجابيا وناقشنا خلاله علاقاتنا الثنائية السياسية والاقتصادية".

وافاد بارزاني بأنه وجه الدعوة لماكرون الى زيارة كوردستان في زيارته المقبلة الى العراق، مردفا ان ماكرون أعرب عن سروره لسماع خبر الاعلان عن تشكيل حكومة الاقليم‎.

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