المفرجي تطالب بعدم المساس بالوضع الأداري لكركوك لحين اجراء انتخابات محلية

2019/07/10 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عضو مجلس محافظة كركوك هالة نور الدين المفرجي , الى عدم المساس بوضع كركوك الأداري لحين اجراء انتخابات محلية تعتمد التوافق والتفاهم بين مكونات كركوك وترسخ الأستقرار .وقالت لمراسل وكالة وطن للأنباء يدور حديث ومواقف وتصريحات للمطالبة بتنصيب محافظ كركوك رغم رفض ممثلي المكون العربي والتركماني وهذا سيؤدي بكركوك الى فوضى كبيرة بعد ان […]

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