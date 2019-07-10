ضبط 142 جهازاً يستعملها “داعش” كسيرفرات للتغطية الاعلامية في نينوى

2019/07/10 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلن جهاز المخابرات الوطني، الأربعاء، الاستيلاء على 142 جهازاً كان تنظيم “داعش” يستعملها للتغطية الاعلامية.وذكر الجهاز في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “جهاز المخابرات الوطني تمكن، من الاستيلاء على 142 جهازاً كان تنظيم داعش الارهابي يستعملها كسيرفرات للتغطية الاعلامية الميدانية في شوارع ‫الموصل وتلعفر وباقي مناطق محافظة نينوى”.[…]

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