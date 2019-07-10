رئيس جنرال الكتريك: نعمل على زيادة الطاقة الانتاجية بالعراق لـ3000 ميغاواط

2019/07/10 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك للطاقة، جوزيف انيس، الأربعاء، أن شركته تعمل على زيادة الطاقة الانتاجية للشبكة في العراق بمقدار 3000 ميغاواط.

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