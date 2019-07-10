المالية تعلن استعدادها لدعم مبادرة الحلبوسي بصرف المكافآت التشجيعية للصحفيين

2019/07/10 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير المالية فؤاد حسين ،الاربعاء، استعداده لتفعيل وإعادة صرف المكافآت التشجيعية للصحفيين وذلك تثمينا لدورهم وجهودهم في تأدية واجبهم ورسالتهم المهنية.

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