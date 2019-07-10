2019/07/10 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاربعاء، اتلاف شحنة تفاح غير مسموح باستيرادها في الشيب.وذكرت الهيأة في بيان ان “بالتعاون المشترك ووفق معلومات متبادلة بين مكتب المخابرات ومكتب الأمن الوطني وصورة جهاز السونار التابع لشعبة المتفجرات شكلت لجنة مشتركة في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان للكشف على العجلة نوع براد محمل بفاكهة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتلاف شحنة تفاح غير مسموح باستيرادها في الشيب) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتلاف شحنة تفاح غير مسموح باستيرادها في الشيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).