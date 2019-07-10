إتلاف شحنة تفاح غير مسموح باستيرادها في منفذ الشيب الحدودي

2019/07/10 | 21:42

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن إتلاف شحنة تفاح غير مسموح باستيرادها في منفذ ...





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