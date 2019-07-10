وزير المالية يعلن استعداده لإعادة صرف المكافآت التشجيعية للصحفيين

2019/07/10 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلن وزير المالية فؤاد حسين، الاربعاء، عن استعداده لإعادة صرف المكافآت التشجيعية للصحفيين.وقالت نقابة الصحفيين في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “وزير المالية فؤاد حسين اعلن استعداده خلال لقائه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، لتفعيل وإعادة صرف المكافآت التشجيعية للصحفيين وذلك تثمينا لدورهم وجهودهم في تأدية واجبهم ورسالتهم […]

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