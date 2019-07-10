محمد الهلالي - مجلة الحرية تحميل

2019/07/10 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الهلالي مجلة الحرية: مجلة مغربية فكرية نقديةتهتم بجميع القضايا من منظور الفلسفة والعلوم الإنسانية صدر مؤخرا : العدد 3 الذي خصص ملفا للتعليم العدد 4 وهو عدد متنوع المواضيع العدد 5 وهو عدد متنوع المواضيع كما توجد روابط لتحميلها في مكتابة الحوار المتمدن ويمكن تحميل هذه الاعداد (العدد 3 والعدد 4 والعدد 5) من خلال الروابط التالية: لتحميل مجلة الحرية عدد 3

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