تعرف على مواصفات حاسوب Vaio الجديد

2019/07/10 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت Vaio التابعة لشركة “سوني” مؤخرا عن حاسب أنيق ومتطور، تأمل من خلاله استعادة مواقعها في سوق الحواسب المحمولة.وجاء هذا الجهاز بهيكل أنيق، يبلغ وزنه 888 غ فقط، مزودا بشاشة رقيقة الحواف بمقاس 12.5 بوصة، يجعلان منه قطعة إلكترونية مميزة سهلة الحمل مثلها مثل الحواسب اللوحية.ومن أبرز ما يميز هذا الحاسب […]

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