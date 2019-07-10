البارزاني وماكرون يعقدان اجتماعا في الإليزيه ويبحثان تطوير العلاقات بين بغداد وأربيل

2019/07/10 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني في قصر الإليزيه بباريس، اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وقال البارزاني، إن مناقشة العلاقات بين بغداد وأربيل كانت محوراً أساسياً خلال اجتماعه مع ماكرون، واصفا دور فرنسا بالفعال في تحسين العلاقات بين المركز والإقليم.

واكد البارزاني، توجيه دعوة الى الرئيس ماكرون لزيارة إقليم كردستان في اطار زيارته الى العراق بالمستقبل القريب، مبينا أن فرنسا كانت داعمة للإقليم خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، معربا عن آمله، بتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين.

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