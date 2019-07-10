المنافذ تعلن إتلاف شحنة تفاح غير مسموح باستيرادها في منفذ الشيب الحدودي

2019/07/10 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت هيأة المنافذ تعلن إتلاف شحنة تفاح غير مسموح باستيرادها في الشيب.وقالت الهيأة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه اليوم انه”بالتعاون المشترك ووفق معلومات متبادلة بين مكتب المخابرات ومكتب الأمن الوطني وصورة جهاز السونار التابع لشعبة المتفجرات شكلت لجنة مشتركة في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان للكشف على العجلة […]

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