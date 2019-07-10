وفاة طفلة بسبب “لبان” في بعقوبة

2019/07/10 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ توفيت طفلة بعمر السنة والنصف بسبب تناولها “لبان” في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.وذكر مصدر امني ان طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف قامت ببلع علك ما ادى الى اختناقها ومصرعها على الفور في ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة.

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