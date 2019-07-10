هيئة التقاعد تكشف عن مقترح نيابي لزيادة الحد الادنى رواتب المتقاعدين

2019/07/10 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

كشف

رئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل الساعدي، اليوم الاربعاء، عن مقترح

نيابي لزيادة الحد الادنى لرواتب المتقاعدين الى 800 الف دينار.

وقال

الساعدي في تصريح صحفي، إن “هناك عدة مقترحات لزيادة الرواتب التقاعدية،

ابرزها مقترح اللجنتين المالية والقانونية بان يكون الحد الأدنى 800 الف”.

وأضاف

الساعدي، أن “الـ 800 الف او الـ 750 الف هي الاقرب للعدالة حتى يكفي

المتقاعد”، مرجحا “حسم التعديلات الجديدة ومنها سن التقاعد خلال العام

الحالي”.

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