ضبط 142 جهازاً كان “داعش” يستعملها للتغطية الاعلامية

2019/07/10 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلن

جهاز المخابرات الوطني، الأربعاء، الاستيلاء على 142 جهازاً كان تنظيم

“داعش” يستعملها للتغطية الاعلامية.

وذكر

الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “جهاز المخابرات

الوطني تمكن، من الاستيلاء على 142 جهازاً كان تنظيم داعش الارهابي يستعملها كسيرفرات

للتغطية الاعلامية الميدانية في شوارع ‫الموصل وتلعفر وباقي مناطق محافظة

نينوى”.

وأضاف

ان “استعمال هذه الأجهزة جاء لبث الجرائم التي كانوا يرتكبونها بحق المواطنين

تخويفا وارهاباً لهم”.

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