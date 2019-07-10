2019/07/10 | 21:52

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باحثة اجتماعية : لا وجود لإستراتيجية حقيقيـــة للحكومــــة لمكافحــــة الفقـــر

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تاريخ النشر

10/07/2019 09:48 PM

المشرق – قسم الاخبار:عدّتِ الأكاديمية الباحثة الاجتماعية نضال العبادي، ان الحكومة تفتقر لإستراتيجية حقيقية لمكافحة الفقر في العراق.



وقالت امس الاربعاء، ان "مستوى الفقر في العراق اصبح هائلا، فكثير من العوائل تفتقد للمعيل، ما خلف تصرفات انعكست سلبا على المجتمع، مشيرة، الى، ان "هناك نساء تتعرض للعنف الاسري نتيجة الفقر وهذا يدفعهن الى الانتحار وغيرها من العوامل السلبية التي طرأت على العراق مثل المخدرات وغيرها من الإمراض الاجتماعية".



واضافت، ان "هذا الذي يحصل في المجتمع العراقي كله بسبب عدم وجود إستراتيجية حقيقية للحكومة لمكافحة الفقر"، متابعة ان "هناك محاربة للانتاج الوطني، حيث ان هذه المحاربة منعت المواطن العراقي من خدمة بلده من مشاريع تفيد الشعب".

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