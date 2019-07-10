2019/07/10 | 21:52

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اليونسكو تعلن موعد بدء الإعمار في جامع النوري ومنارة الحدباء

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تاريخ النشر

10/07/2019 09:45 PM

المشرق – قسم الاخبار:أعلنَ رئيس بعثة الامم المتحدة (اليونسكو) الى الموصل، امس الاربعاء، أن العام المقبل سيشهد بدء الاعمار في جامع النوري ومنارة الحدباء بالموصل.



وقال مبعوث الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقده مع قائممقام الموصل، زهير الأعرجي: إن اعادة إعمار جامع النوري الكبير ومنارة الحدباء والكنائس في المدينة القديمة سيكون العام المقبل 2020، مبينا: انه سيتم بناء عدد من المنازل القريبة من الجامع والمنارة.



وأضاف: ان الأيام القادمة القليلة سيتم خلالها البدء بـإزالة الالغام في محيط جامع النوري الكبير.



إلى ذلك كشف، ممثل اليونسكو أن "الامم المتحدة لديها مشروع لاعادة بناء وتعمير قرابة 10 الاف منزل في الموصل.



يشار الى انه قبل عَامين من الآن، أعلن رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي انتهاء المرحلة الثانية من العمليات العسكرية بتحرير الجانب الأيمن من الموصل والمدينة عموماً- ثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد- من عصابات "داعش" الإرهابية.



وعلى الرغم من مرور عامين على التحرير، إلا أن الدمار ونقص الخدمات ما زال يسيطر على المشهد في الموصل وضواحيها، فالمنازل المهدمة التي تخفي تحت الكثير منها جثث مدنيين بعضها لعائلات كاملة قضت بالقصف، ما زالت شاخصة، خصوصاً تلك الواقعة على ضفتي نهر دجلة وداخل المدينة القديمة.



كما أنّ أكثر من ربع سكان الموصل ما زالوا في الخيام أو في بلدات داخل إقليم كردستان العراق لأسباب مختلفة، أبرزها أنهم بلا منازل، وأخرى تتعلق بانعدام الماء والكهرباء والخدمات.

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