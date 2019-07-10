الاتحاد: اتفقنا مع الديمقراطي على تسمية محافظ لكركوك

2019/07/10 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ الاتحاد الوطني الكردستاني امس الأربعاء، عن اتفاقه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني

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