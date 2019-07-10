2019/07/10 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… إحالة المستشار الاعلامي لوزارة الدفاع الى شؤون المحاربين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة… إحالة المستشار الاعلامي لوزارة الدفاع الى شؤون المحاربين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة… إحالة المستشار الاعلامي لوزارة الدفاع الى شؤون المحاربين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة… إحالة المستشار الاعلامي لوزارة الدفاع الى شؤون المحاربين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).